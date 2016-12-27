МЧС: В результате взрыва на газопроводе в Баку никто не пострадал

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В результате взрыва на газопроводе в Баку никто не пострадал.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что пожар зарегистрирован на 43-м км газопровода Баку-Алят, на участке, проходящем в горной местности. На место происшествия прибыли 5 пожарных машин МЧС.

Согласно информации, вначале произошел взрыв, после чего начался пожар.

"Инцидент произошел вдалеке от жилых пунктов, поэтому никто не пострадал и никого не эвакуировали", - сообщили в МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.