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    МЧС: В результате взрыва на газопроводе в Баку никто не пострадал

    В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В результате взрыва на газопроводе в Баку никто не пострадал.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям.

    Сообщается, что пожар зарегистрирован на 43-м км газопровода Баку-Алят, на участке, проходящем в горной местности. На место происшествия прибыли 5 пожарных машин МЧС. 

    Согласно информации, вначале произошел взрыв, после чего начался пожар. 

    "Инцидент произошел вдалеке от жилых пунктов, поэтому никто не пострадал и никого не эвакуировали", - сообщили в МЧС. 

    В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.

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