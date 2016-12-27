МЧС: В результате взрыва на газопроводе в Баку никто не пострадал

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В результате взрыва на газопроводе в Баку никто не пострадал.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что пожар зарегистрирован на 43-м км газопровода Баку-Алят, на участке, проходящем в горной местности. На место происшествия прибыли 5 пожарных машин МЧС.
Согласно информации, вначале произошел взрыв, после чего начался пожар.
"Инцидент произошел вдалеке от жилых пунктов, поэтому никто не пострадал и никого не эвакуировали", - сообщили в МЧС.
В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.
Crime News DepartmentАвтор новости
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