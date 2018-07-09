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    МЧС: В Quba Palace Hotel трагический инцидент произошел во время ремонтных работ

    Ведется расследование

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию в связи с несчастным случаем в Quba Palace Hotel.

    Как сообщает Report, в информации говорится, что по предварительному расследованию, в связи с проведением российской компанией SCADA ремонтных работ на канате канатная дорога не использовалась с 20.06.2018. Инцидент произошел на земле во время проведения ремонтных работ. В результате из привлеченных к ремонтным работам человек один погиб, двое ранены.

    По факту соответствующими органами ведется расследование.

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