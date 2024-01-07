МЧС: В праздничные дни обнаружены тела трех человек

В праздничные дни силами Министерства по чрезвычайным ситуациям спасены 33 человека, в том числе 5 детей, проведены операции по эвакуации 16 человек.

В праздничные дни силами Министерства по чрезвычайным ситуациям спасены 33 человека, в том числе 5 детей, проведены операции по эвакуации 16 человек.

Как сообщили Report в МЧС, обнаружены и переданы по назначению тела трех человек.

Всего в указанном периоде соответствующими структурами министерства было совершено 290 выезда на места пожаров, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 22 случаями пребывания граждан в беспомощном состоянии и 1 случаем ДТП. В то же время зафиксированы два случая отравления дымом.

В результате принятых экстренных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.