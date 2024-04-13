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МЧС: В поисках утонувших в Куре отца и дочери задействованы водолазы-спасатели

МЧС: В поисках утонувших в Куре отца и дочери задействованы водолазы-спасатели Водолазы-спасатели МЧС задействованы в поисках утонувших в Куре мужчины и его 6-летней дочери.  
Происшествия
13 апреля 2024 г. 10:40
МЧС: В поисках утонувших в Куре отца и дочери задействованы водолазы-спасатели

Водолазы-спасатели МЧС задействованы в поисках утонувших в Куре мужчины и его 6-летней дочери.

Как сообщили Report в МЧС, поиски ведут водолазы Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах.

Инцидент произошел накануне на участке реки Кура, проходящем по территории Агджабединского района. Жители села Горугбагы Зардабского района Вагиф Сулейманлы и его дочь С.С (2018 года рождения) во время семейного отдыха утонули в Куре.

Отмечается, что девочка упала в реку, и мужчина, пытаясь спасти ее, бросился в воду.

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Версия на азербайджанском языке Kürdə batan ata və qızın axtarışlarına dalğıc-xilasedicilər cəlb olunub

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