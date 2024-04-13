МЧС: В поисках утонувших в Куре отца и дочери задействованы водолазы-спасатели

Водолазы-спасатели МЧС задействованы в поисках утонувших в Куре мужчины и его 6-летней дочери.

Водолазы-спасатели МЧС задействованы в поисках утонувших в Куре мужчины и его 6-летней дочери.

Как сообщили Report в МЧС, поиски ведут водолазы Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах.

Инцидент произошел накануне на участке реки Кура, проходящем по территории Агджабединского района. Жители села Горугбагы Зардабского района Вагиф Сулейманлы и его дочь С.С (2018 года рождения) во время семейного отдыха утонули в Куре.

Отмечается, что девочка упала в реку, и мужчина, пытаясь спасти ее, бросился в воду.