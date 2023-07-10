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МЧС в очередной раз обратилось к населению в связи с ветреной погодой

МЧС в очередной раз обратилось к населению в связи с ветреной погодой Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в очередной раз обратилось к населению в связи с ветреной погодой.
Происшествия
10 июля 2023 г. 10:16
МЧС в очередной раз обратилось к населению в связи с ветреной погодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в очередной раз обратилось к населению в связи с ветреной погодой.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"По данным Национальной службы гидрометеорологии, 10 и 11 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер. МЧС в очередной раз доводит до сведения отдыхающих на пляжах, что плавать в море в ветреную погоду опасно. Кроме того, в ветреную погоду следует строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как сильный ветер затрудняет работу по тушению пожаров".

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