МЧС в очередной раз обратилось к населению в связи с ветреной погодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в очередной раз обратилось к населению в связи с ветреной погодой.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в очередной раз обратилось к населению в связи с ветреной погодой.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"По данным Национальной службы гидрометеорологии, 10 и 11 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер. МЧС в очередной раз доводит до сведения отдыхающих на пляжах, что плавать в море в ветреную погоду опасно. Кроме того, в ветреную погоду следует строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как сильный ветер затрудняет работу по тушению пожаров".