МЧС в очередной раз обратилось к населению по поводу пожарной безопасности

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в очередной раз обратилось к населению по вопросам пожарной безопасности.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в очередной раз обратилось к населению по вопросам пожарной безопасности.

Как сообщили Report в МЧС, в обращении говорится:

"Летом наблюдается повышенный интерес людей к отдыху на природе, а также еще большая активизация деятельности в сфере сельского хозяйства. Повышение температуры воздуха, которое длится несколько дней, увеличивает опасность возникновения и быстрого распространения пожаров. А это требует более осторожного обращения.

Неосторожное или безответственное поведение людей в ряде случаев, в том числе умышленный поджог скошенных зерновых полей, несоблюдение соответствующих правил пожарной безопасности во время хозяйственной деятельности или отдыха, приводит к возникновению пожаров, в результате которых наносится ущерб государственному или частному имуществу, нашим национальным богатствам, лесам и заповедникам, а также ставит под угрозу жизнь и здоровье людей.

МЧС, обращаясь к населению, в частности к предпринимателям и владельцам индивидуальных хозяйств, еще раз напоминает о необходимости строгого соблюдения требований пожарной безопасности".