О нас

МЧС в очередной раз обратилось к населению по поводу пожарной безопасности

МЧС в очередной раз обратилось к населению по поводу пожарной безопасности Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в очередной раз обратилось к населению по вопросам пожарной безопасности.
Происшествия
14 августа 2023 г. 13:34
МЧС в очередной раз обратилось к населению по поводу пожарной безопасности

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в очередной раз обратилось к населению по вопросам пожарной безопасности.

Как сообщили Report в МЧС, в обращении говорится:

"Летом наблюдается повышенный интерес людей к отдыху на природе, а также еще большая активизация деятельности в сфере сельского хозяйства. Повышение температуры воздуха, которое длится несколько дней, увеличивает опасность возникновения и быстрого распространения пожаров. А это требует более осторожного обращения.

Неосторожное или безответственное поведение людей в ряде случаев, в том числе умышленный поджог скошенных зерновых полей, несоблюдение соответствующих правил пожарной безопасности во время хозяйственной деятельности или отдыха, приводит к возникновению пожаров, в результате которых наносится ущерб государственному или частному имуществу, нашим национальным богатствам, лесам и заповедникам, а также ставит под угрозу жизнь и здоровье людей.

МЧС, обращаясь к населению, в частности к предпринимателям и владельцам индивидуальных хозяйств, еще раз напоминает о необходимости строгого соблюдения требований пожарной безопасности".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке FHN yanğın təhlükəsizliyinə dair əhaliyə növbəti dəfə müraciət edib

Самое важное

В МИД Азербайджана осудили теракт в Иране
В МИД Азербайджана осудили теракт в Иране
14 августа 2023 г. 14:12
Акиф Исламзаде награжден орденом Шохрат
Акиф Исламзаде награжден орденом "Шохрат"
14 августа 2023 г. 14:12
​​​​​​Омбудсмен сделала заявление о проводимой Арменией политике ненависти к Азербайджану
​​​​​​Омбудсмен сделала заявление о проводимой Арменией политике ненависти к Азербайджану
14 августа 2023 г. 12:15
МИД: Армения создала военные и другие препятствия на дороге Агдам-Ханкенди
МИД: Армения создала военные и другие препятствия на дороге Агдам-Ханкенди
14 августа 2023 г. 10:45
Министр обороны Турции: Мы достигли соглашения с Азербайджаном относительно истребителя KAAN
Министр обороны Турции: Мы достигли соглашения с Азербайджаном относительно истребителя KAAN
12 августа 2023 г. 15:40
МЧС в очередной раз обратился к населению в связи с правилами безопасности на пляжах
МЧС в очередной раз обратился к населению в связи с правилами безопасности на пляжах
12 августа 2023 г. 10:46
Армянские бандформирования под защитой РМК
ВидеоАрмянские бандформирования под защитой РМК
12 августа 2023 г. 10:42
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
12 августа 2023 г. 09:16
Зеленский провел заседание СНБО, объявил об увольнении всех областных военкомов
Зеленский провел заседание СНБО, объявил об увольнении всех областных военкомов
11 августа 2023 г. 15:29
Глава ГЭЦ обратилась к абитуриентам и их родителям
Глава ГЭЦ обратилась к абитуриентам и их родителям
11 августа 2023 г. 12:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi