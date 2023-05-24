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МЧС: В Нахчыване откачана вода из более чем 50 жилых домов и около 10 объектов

МЧС: В Нахчыване откачана вода из более чем 50 жилых домов и около 10 объектов В городе Нахчыван и Бабекском районе завершена откачка воды из более чем 50 жилых домов и около 10 объектов.
Происшествия
24 мая 2023 г. 10:23
МЧС: В Нахчыване откачана вода из более чем 50 жилых домов и около 10 объектов

В городе Нахчыван и Бабекском районе завершена откачка воды из более чем 50 жилых домов и около 10 объектов.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что на основании поступившей на горячую линию "112" МЧС информации о затоплении некоторых частных домов, зданий и приусадебных участков в результате интенсивных осадков в Нахчыване и Бабекском районе к территории были привлечены сотрудники министерства.

В результате выполненных работ вода была откачана, приняты необходимые меры безопасности.

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Версия на азербайджанском языке FHN: "Naxçıvanda 50-dən artıq yaşayış evi və 10-a yaxın obyektdə suçəkmə işləri aparılıb"

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