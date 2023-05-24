МЧС: В Нахчыване откачана вода из более чем 50 жилых домов и около 10 объектов

МЧС: В Нахчыване откачана вода из более чем 50 жилых домов и около 10 объектов

В городе Нахчыван и Бабекском районе завершена откачка воды из более чем 50 жилых домов и около 10 объектов.

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