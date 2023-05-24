МЧС: В Нахчыване откачана вода из более чем 50 жилых домов и около 10 объектов

В городе Нахчыван и Бабекском районе завершена откачка воды из более чем 50 жилых домов и около 10 объектов.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Сообщается, что на основании поступившей на горячую линию "112" МЧС информации о затоплении некоторых частных домов, зданий и приусадебных участков в результате интенсивных осадков в Нахчыване и Бабекском районе к территории были привлечены сотрудники министерства.
В результате выполненных работ вода была откачана, приняты необходимые меры безопасности.