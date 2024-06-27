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МЧС: В Лянкяране и Астаре затоплены дома, эвакуированы 11 человек

МЧС: В Лянкяране и Астаре затоплены дома, эвакуированы 11 человек В результате интенсивных дождей затоплены некоторые частные дома и приусадебные участки в селе Нарбагы Лянкяранского района и селах Тангерюд и Машхан Астаринского района.
Происшествия
27 июня 2024 г. 10:31
МЧС: В Лянкяране и Астаре затоплены дома, эвакуированы 11 человек

В результате интенсивных дождей затоплены некоторые частные дома и приусадебные участки в селе Нарбагы Лянкяранского района и селах Тангерюд и Машхан Астаринского района.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сотрудники Южного регионального центра МЧС эвакуировали оказавшихся в беспомощной ситуации граждан и приняли соответствующие меры безопасности. Из указанных населенных пунктов эвакуировано в общей сложности 11 человек, в том числе четверо детей.

Оказавшийся в доме в беспомощном состоянии из-за паводков житель села Икинджи Удуллу Гаджигабульского района был эвакуирован сотрудниками Гаджигабульской районной части Государственной службы пожарной охраны.

Вблизи села Солгуджа Габалинского района спасатели МЧС помогли извлечь легковой автомобиль с 4 пассажирами из русла реки.

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Версия на азербайджанском языке FHN: Lənkəran və Astarada bəzi evləri su basıb, 11 nəfər təxliyə edilib

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