В Ходжалы и Ходжавенде к тушению пожара привлечены вертолеты МЧС

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре на открытой местности в селе Гасанабад Ходжалинского района.

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре на открытой местности в селе Гасанабад Ходжалинского района.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на место происшествия по сигналу были незамедлительно привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и два вертолета авиационного отряда.

Благодаря оперативным и неотложным мерам, принятым расчетами МЧС, пожар был потушен. Удалось предотвратить распространения огня на более обширную территорию.

Силы Государственной противопожарной службы МЧС также борются с пожаром, возникшим на открытой местности в направлении села Джютджю Ходжавендского района.

Подразделения противопожарной службы МЧС и вертолеты авиационного отряда продолжают работу по ликвидации огня.