МЧС: В Гяндже в жилом доме произошел взрыв

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о взрыве в пятиэтажном жилом доме на улице Исага Джафарова в городе Гянджа.

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о взрыве в пятиэтажном жилом доме на улице Исага Джафарова в городе Гянджа.

Как сообщили Report в пресс-службе МЧС Азербайджана, в связи с полученным сообщением на место происшествия оперативно были направлены силы Гянджинского регионального центра и Государственной службы пожарной охраны.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.

07:35

В результате взрыва в жилом доме в городе Гянджа погиб один человек.

По данным западного бюро Report , инцидент произошел в одной из квартир на улице Исага Джафарова.

Так, в результате происшествия погибла женщина, еще трое получили ранения. Среди пострадавших – Б.Оруджов (1991 г.р.), Ф.Юсифбейли (1999 г.р.) и еще один человек, личность которого устанавливается.

На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.

По факту ведется расследование.