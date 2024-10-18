МЧС: В Гяндже в жилом доме произошел взрыв

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о взрыве в пятиэтажном жилом доме на улице Исага Джафарова в городе Гянджа.
Как сообщили
Дополнительная информация будет предоставлена позже.
В результате взрыва в жилом доме в городе Гянджа погиб один человек.
По данным западного бюро
Так, в результате происшествия погибла женщина, еще трое получили ранения. Среди пострадавших – Б.Оруджов (1991 г.р.), Ф.Юсифбейли (1999 г.р.) и еще один человек, личность которого устанавливается.
На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.
По факту ведется расследование.