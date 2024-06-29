МЧС: В Гаджигабуле 81 человек эвакуирован из-за наводнения

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана эвакуировали в безопасную зону 81 жителя Гаджигабульского района, в том числе восьмерых детей.

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана эвакуировали в безопасную зону 81 жителя Гаджигабульского района, в том числе восьмерых детей.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В результате интенсивных ливней по реке Пирсаат, протекающей по территории села Губалы-Балоглан в Гаджигабульском районе, сошел сель. Во время стихийного бедствия 81 гражданин, в том числе восемь детей, оказались в тяжелом положении. Силами Войск гражданской обороны и Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС они были эвакуированы в безопасную зону.