    МЧС: В Баку, Сумгайыте, Абшероне и Хызы продолжаются работы по откачке воды

    • 06 апреля, 2026
    • 14:11
    МЧС: В Баку, Сумгайыте, Абшероне и Хызы продолжаются работы по откачке воды

    В Баку, Сумгайыте, Абшероне и Хызы продолжаются работы по откачке воды.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам сотрудник Управления по связям с общественностью Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Пярвиз Асланов.

    Он отметил, что работы по откачке воды на территориях, пострадавших в результате интенсивных дождей в Сабунчинском районе Баку, поселке Бакиханов, продолжаются силами МЧС:

    "В ряде районов Баку, в Сумгайыте, на территории Абшеронского и Хызынского районов проводятся работы по откачке воды. В Хызынском районе с некоторых территорий эвакуируются жители. Эти мероприятия продолжались ночью, принимаются и другие меры безопасности".

    Отметим, что 5–6 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове количество осадков превысило месячную норму в 4 раза.

    Подтопления в Баку МЧС Азербайджана Пярвиз Асланов Ливневые дожди Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций Эвакуация жителей
    FHN rəsmisi: Bakı, Sumqayıt, Abşeron və Xızıda suyun çəkilməsi işləri davam etdirilir

