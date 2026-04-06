МЧС: В Баку, Сумгайыте, Абшероне и Хызы продолжаются работы по откачке воды

В Баку, Сумгайыте, Абшероне и Хызы продолжаются работы по откачке воды.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам сотрудник Управления по связям с общественностью Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Пярвиз Асланов.

Он отметил, что работы по откачке воды на территориях, пострадавших в результате интенсивных дождей в Сабунчинском районе Баку, поселке Бакиханов, продолжаются силами МЧС:

"В ряде районов Баку, в Сумгайыте, на территории Абшеронского и Хызынского районов проводятся работы по откачке воды. В Хызынском районе с некоторых территорий эвакуируются жители. Эти мероприятия продолжались ночью, принимаются и другие меры безопасности".

Отметим, что 5–6 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове количество осадков превысило месячную норму в 4 раза.