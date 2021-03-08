МЧС: В Бадамдаре произошел оползень

Утром 8 марта на верхней части автодороги Бадамдар - 20-й участок в Сабаильском районе Баку произошел локальный сход почвы.

Утром 8 марта на верхней части автодороги Бадамдар - 20-й участок в Сабаильском районе Баку произошел локальный сход почвы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что близлежащие строения не были повреждены.

"Как было сообщено, на основе проекта, разработанного Министерством по чрезвычайным ситуациям совместно с японскими специалистами, в настоящее время в верхней части склона, где произошел сход, пробурены 3 дренажные скважины диаметром 3,5 метра и глубиной 30 метров каждая. На одной из этих скважин уже завершены работы, а на 2 других планируется завершить работы в ближайшее время. После завершения работ в дренажных колодцах грунтовые воды, вызвавшие оползень, будут полностью удалены. После вдоль автомобильной дороги будет построена железобетонная опорная стена. Тем самым будут предотвращены оползневые процессы в этом районе.

Для ввода в эксплуатацию всех трех дренажных скважин в кратчайшие сроки на территорию привлечено достаточное количество техники и рабочей силы, работы продолжаются по графику", - сообщили в пресс-службе.