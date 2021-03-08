О нас
Report Georgia
Аудио новости

МЧС: В Бадамдаре произошел оползень

МЧС: В Бадамдаре произошел оползень Утром 8 марта на верхней части автодороги Бадамдар - 20-й участок в Сабаильском районе Баку произошел локальный сход почвы.
Происшествия
8 марта 2021 г. 13:02
МЧС: В Бадамдаре произошел оползень

Утром 8 марта на верхней части автодороги Бадамдар - 20-й участок в Сабаильском районе Баку произошел локальный сход почвы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что близлежащие строения не были повреждены.

"Как было сообщено, на основе проекта, разработанного Министерством по чрезвычайным ситуациям совместно с японскими специалистами, в настоящее время в верхней части склона, где произошел сход, пробурены 3 дренажные скважины диаметром 3,5 метра и глубиной 30 метров каждая. На одной из этих скважин уже завершены работы, а на 2 других планируется завершить работы в ближайшее время. После завершения работ в дренажных колодцах грунтовые воды, вызвавшие оползень, будут полностью удалены. После вдоль автомобильной дороги будет построена железобетонная опорная стена. Тем самым будут предотвращены оползневые процессы в этом районе.

Для ввода в эксплуатацию всех трех дренажных скважин в кратчайшие сроки на территорию привлечено достаточное количество техники и рабочей силы, работы продолжаются по графику", - сообщили в пресс-службе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоFHN: Badamdarda sürüşmə hadisəsi baş verib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Устами матерей и жен шехидов...
ФотоУстами матерей и жен шехидов...
8 марта 2021 г. 12:22
Доблестный жизненный путь Полада Гашимова
ФотоДоблестный жизненный путь Полада Гашимова
4 марта 2021 г. 12:00
Посол Беларуси: Отношения с Азербайджаном находятся на подъеме
Посол Беларуси: Отношения с Азербайджаном находятся на подъеме
3 марта 2021 г. 13:00
Посол Беларуси: Успехи Азербайджана в борьбе с коронавирусом впечатляют
Посол Беларуси: Успехи Азербайджана в борьбе с коронавирусом впечатляют
3 марта 2021 г. 11:23
ФАО реализует проект по решению проблемы орошения в Азербайджане
ФАО реализует проект по решению проблемы орошения в Азербайджане
2 марта 2021 г. 18:36
Минобразования обратилось к общественности по поводу сбора денег в школах
Минобразования обратилось к общественности по поводу сбора денег в школах
2 марта 2021 г. 11:39
Азерлотерея под управлением турецкой компании
"Азерлотерея" под управлением турецкой компании
1 марта 2021 г. 16:47
Попавшие в аварию на деоккупированных землях уволены с работы
Попавшие в аварию на деоккупированных землях уволены с работы
1 марта 2021 г. 10:58
Проверки продолжаются - выявлены нарушения в Совете господдержки НПО
Проверки продолжаются - выявлены нарушения в Совете господдержки НПО
1 марта 2021 г. 10:15
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
26 февраля 2021 г. 16:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi