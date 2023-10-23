МЧС: В Азербайджане в результате происшествий природного и техногенного характера погибли 48 человек

МЧС: В Азербайджане в результате происшествий природного и техногенного характера погибли 48 человек

В январе-сентябре 2023 года жертвами произошедших в Азербайджане происшествий природного и техногенного характера стали 48 человек.

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В январе-сентябре 2023 года жертвами произошедших в Азербайджане происшествий природного и техногенного характера стали 48 человек. Как передает Report, информацию распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС). По данным ведомства, за 9 месяцев текущего года на территории Азербайджана было зафиксировано 12 425 происшествий природного и техногенного характера. В результате этих происшествий погибли 48 человек, 181 человек пострадал. Сотрудникам МЧС удалось спасти 25 и эвакуировать 2 587 человек. Подпишитесь на наш Telegram канал