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МЧС установило связь с застрявшими в высокогорье гражданами в Исмаиллы

МЧС установило связь с застрявшими в высокогорье гражданами в Исмаиллы На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о том, что двое граждан оказались в беспомощном положении в горной местности в Исмаиллинском районе.
Происшествия
29 августа 2023 г. 23:45
МЧС установило связь с застрявшими в высокогорье гражданами в Исмаиллы

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о том, что двое граждан оказались в беспомощном положении в горной местности в Исмаиллинском районе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

На основании поступившего вызова с указанными лицами была установлена связь, определены и переданы по назначению их координаты. В настоящее время во взаимодействии с соответствующими учреждениями ведутся работы по эвакуации граждан Эльнура Наджиева и Эмиля Джабраилова.

Ранее сообщалось, что указанные лица пропали без вести на территории Исмаиллинского района.

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Версия на азербайджанском языке FHN: Dağlıq ərazidə köməksiz qalan şəxslərlə rabitə qurulub, təxliyə işləri aparılır

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