МЧС установило связь с застрявшими в высокогорье гражданами в Исмаиллы

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о том, что двое граждан оказались в беспомощном положении в горной местности в Исмаиллинском районе.

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о том, что двое граждан оказались в беспомощном положении в горной местности в Исмаиллинском районе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

На основании поступившего вызова с указанными лицами была установлена связь, определены и переданы по назначению их координаты. В настоящее время во взаимодействии с соответствующими учреждениями ведутся работы по эвакуации граждан Эльнура Наджиева и Эмиля Джабраилова.

Ранее сообщалось, что указанные лица пропали без вести на территории Исмаиллинского района.