МЧС установило связь с застрявшими в высокогорье гражданами в Исмаиллы

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о том, что двое граждан оказались в беспомощном положении в горной местности в Исмаиллинском районе.
Об этом
На основании поступившего вызова с указанными лицами была установлена связь, определены и переданы по назначению их координаты. В настоящее время во взаимодействии с соответствующими учреждениями ведутся работы по эвакуации граждан Эльнура Наджиева и Эмиля Джабраилова.
Ранее сообщалось, что указанные лица пропали без вести на территории Исмаиллинского района.