МЧС: Уровень воды в озере Нохур повысился, возникла угроза для прилегающих территорий

Уровень воды в озере Нохур повысился, что создало угрозу для прилегающих территорий.

Уровень воды в озере Нохур повысился, что создало угрозу для прилегающих территорий.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о повышении вследствие интенсивных дождей уровня воды в озере Нохур в селе Нохургышлаг Габалинского района и возникновении угрозы для прилегающих территорий.

В этой связи на территорию были привлечены силы северо-западного регионального центра МЧС.

В настоящее время сотрудники центра принимают меры по снижению уровня воды с целью предотвращения разлива озера.