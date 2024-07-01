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МЧС: Уровень воды в озере Нохур повысился, возникла угроза для прилегающих территорий

МЧС: Уровень воды в озере Нохур повысился, возникла угроза для прилегающих территорий Уровень воды в озере Нохур повысился, что создало угрозу для прилегающих территорий.
Происшествия
1 июля 2024 г. 19:43
МЧС: Уровень воды в озере Нохур повысился, возникла угроза для прилегающих территорий

Уровень воды в озере Нохур повысился, что создало угрозу для прилегающих территорий.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о повышении вследствие интенсивных дождей уровня воды в озере Нохур в селе Нохургышлаг Габалинского района и возникновении угрозы для прилегающих территорий.

В этой связи на территорию были привлечены силы северо-западного регионального центра МЧС.

В настоящее время сотрудники центра принимают меры по снижению уровня воды с целью предотвращения разлива озера.

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Версия на азербайджанском языке FHN: Nohur gölündə suyun səviyyəsi artıb, ətraf ərazilər üçün təhlükəli vəziyyət yaranıb

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