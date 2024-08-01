МЧС: Тушение пожара на судне снабжения в Каспийском море продолжается

Операция по тушению пожара на судне снабжения в Каспийском море непрерывно продолжается.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В министерстве заявили, что сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС, поднявшись на борт, тушат огонь во внутренних отсеках судна.

"В целях непрерывности операции по тушению пожара вертолет Авиационного отряда министерства осуществляет доставку необходимых средств на место происшествия", - говорится в сообщении.