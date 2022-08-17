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МЧС: Тушение лесных пожаров в Габале, Шабрани, Губе и Сиязани продолжается

МЧС: Тушение лесных пожаров в Габале, Шабрани, Губе и Сиязани продолжается Продолжаются мероприятия по тушению пожаров в горных местностях, в лесах и близлежащих к лесам территориях в Габалинском, Шабранском, Губинском и Сиязанском районах.
Происшествия
17 августа 2022 г. 10:56
МЧС: Тушение лесных пожаров в Габале, Шабрани, Губе и Сиязани продолжается

Продолжаются мероприятия по тушению пожаров в горных местностях, в лесах и близлежащих к лесам территориях в Габалинском, Шабранском, Губинском и Сиязанском районах.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС).

В некоторых районах пожары были взяты под контроль, предотвращено распространение огня на более широкие территории.

Мероприятия по тушению пожаров проводятся в горных районах со сложным рельефом, жаркие и ветреные погодные условия препятствуют полному тушению очагов задымления.

Операции по тушению пожаров продолжаются.

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Версия на английском языке Emergency Ministry teams work to extinguish wildfire in 4 Azerbaijani districts
Версия на азербайджанском языке FHN: "Qəbələ, Şabran, Quba və Siyəzəndə yanğınların söndürülməsi davam etdirilir"

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