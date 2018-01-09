МЧС: Тело покончившего с собой юноши найдено в 300 метрах от места, где он утонул

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Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Согласно информации, поступившей из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС, 8 января Джахангиров Мелик Низамеддин оглу 1995 г.р. утонул на территории Приморского бульвара в Сабаильском районе.

Как сообщили Report в МЧС, 9 января тело М.Джахангирова было извлечено из воды водолазами Службы спасения особого риска и Государственной службы спасения на водах и контроля за маломерными судами в 300 метрах от места, где он утонул. Тело передано по назначению.