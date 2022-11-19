МЧС: Строительство ряда зданий остановлено

В отдельных городах и регионах Азербайджана остановлены работы по строительству ряда зданий

В отдельных городах и регионах Азербайджана остановлены работы по строительству ряда зданий.

Об этом Report сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В МЧС отметили, что в ходе мониторингов Государственной службы пожарного надзора, выявляются постройки с нарушением правил пожарной безопасности: "В ряде случаев не согласовывается проектная документация с соответствующими контрольными органами, либо строительные работы ведутся не по целевому назначению. Среди частых нарушений - несоблюдение минимальных расстояний между постройками, установка электроприборов без соответствия требованиям, несоблюдение правил пожарной безопасности во время строительных работ.