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МЧС: Строительство ряда зданий остановлено

МЧС: Строительство ряда зданий остановлено В отдельных городах и регионах Азербайджана остановлены работы по строительству ряда зданий
Происшествия
19 ноября 2022 г. 12:10
МЧС: Строительство ряда зданий остановлено

В отдельных городах и регионах Азербайджана остановлены работы по строительству ряда зданий.

Об этом Report сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В МЧС отметили, что в ходе мониторингов Государственной службы пожарного надзора, выявляются постройки с нарушением правил пожарной безопасности: "В ряде случаев не согласовывается проектная документация с соответствующими контрольными органами, либо строительные работы ведутся не по целевому назначению. Среди частых нарушений - несоблюдение минимальных расстояний между постройками, установка электроприборов без соответствия требованиям, несоблюдение правил пожарной безопасности во время строительных работ.

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