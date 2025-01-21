МЧС сообщило об извлечении тел погибших из деформированной автоцистерны в Дашкесане

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) сообщило об извлечении тел двух погибших из деформированной автоцистерны марки "Урал" в Дашкесанском районе.
Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, к месту происшествия были направлены спасательные силы Государственной службы противопожарной охраны.
В ходе осмотра места происшествия было выявлено, что грузовик "Урал", перевозивший топливо, упал в овраг, а двое находившихся в кабине погибли.
Тела погибших были извлечены из деформированного автомобиля и переданы соответствующим органам.