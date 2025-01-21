О нас

МЧС сообщило об извлечении тел погибших из деформированной автоцистерны в Дашкесане

МЧС сообщило об извлечении тел погибших из деформированной автоцистерны в Дашкесане Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) сообщило об извлечении тел двух погибших из деформированной автоцистерны марки "Урал" в Дашкесанском районе.
Происшествия
21 января 2025 г. 20:13
МЧС сообщило об извлечении тел погибших из деформированной автоцистерны в Дашкесане

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) сообщило об извлечении тел двух погибших из деформированной автоцистерны марки "Урал" в Дашкесанском районе.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, к месту происшествия были направлены спасательные силы Государственной службы противопожарной охраны.

В ходе осмотра места происшествия было выявлено, что грузовик "Урал", перевозивший топливо, упал в овраг, а двое находившихся в кабине погибли.

Тела погибших были извлечены из деформированного автомобиля и переданы соответствующим органам.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке FHN Daşkəsəndəki ağır yol qəzası ilə bağlı məlumat yayıb

Другие новости из категории

Араик Арутюнян: У меня нет проблем со здоровьем
Араик Арутюнян: У меня нет проблем со здоровьем
21 января 2025 г. 18:44
Кямаледдин Гейдаров выразил соболезнования министру внутренних дел Турции и посольству страны в Баку
Кямаледдин Гейдаров выразил соболезнования министру внутренних дел Турции и посольству страны в Баку
21 января 2025 г. 18:36
В Дашкесане перевернулась автоцистерна, есть погибшие
В Дашкесане перевернулась автоцистерна, есть погибшие
21 января 2025 г. 18:15
Продолжается суд над лицами, обвиняемыми в многочисленных преступлениях в результате военной агрессии Армении
ФотоПродолжается суд над лицами, обвиняемыми в многочисленных преступлениях в результате военной агрессии Армении
21 января 2025 г. 18:10
Хирург Санан Мехтиев задержан в качестве подозреваемого по делу Назрин Мансурлу
Хирург Санан Мехтиев задержан в качестве подозреваемого по делу Назрин Мансурлу
21 января 2025 г. 17:14
В азербайджанской армии сократилось число случаев доведения до самоубийства
В азербайджанской армии сократилось число случаев доведения до самоубийства
21 января 2025 г. 15:31
Мать Фарида Сафарли поблагодарила президента Ильхама Алиева за освобождение ее сына
Мать Фарида Сафарли поблагодарила президента Ильхама Алиева за освобождение ее сына
21 января 2025 г. 15:28
В Азербайджане в прошлом году раскрыто 98,8% военных преступлений
В Азербайджане в прошлом году раскрыто 98,8% военных преступлений
21 января 2025 г. 15:02
ГПС: Предотвращена контрабанда свыше 37 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан
ГПС: Предотвращена контрабанда свыше 37 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан
21 января 2025 г. 13:24
В Хырдалане обнаружен труп неизвестного мужчины
В Хырдалане обнаружен труп неизвестного мужчины
21 января 2025 г. 12:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi