МЧС сообщило об извлечении тел погибших из деформированной автоцистерны в Дашкесане

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) сообщило об извлечении тел двух погибших из деформированной автоцистерны марки "Урал" в Дашкесанском районе.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) сообщило об извлечении тел двух погибших из деформированной автоцистерны марки "Урал" в Дашкесанском районе.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, к месту происшествия были направлены спасательные силы Государственной службы противопожарной охраны.

В ходе осмотра места происшествия было выявлено, что грузовик "Урал", перевозивший топливо, упал в овраг, а двое находившихся в кабине погибли.

Тела погибших были извлечены из деформированного автомобиля и переданы соответствующим органам.

