МЧС: Сносятся палатки, установленные без технического заключения

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ "Организаторы праздничных ярмарок должны обратиться в Государственную противопожарную службу министерства по чрезвычайным ситуациям и получить техническое заключение".

Об этом в заявлении Report сообщил руководитель пресс-службы министерства по чрезвычайным ситуациям Октай Байрамов.

Он отметил, что в целях обеспечения безопасности населения в праздничные дни снесены палатки, установленные без технического заключения: "Техническое заключение районные исполнительные власти должны получить в Государственной противопожарной службе министерства по чрезвычайным ситуациям. После получения заключения палатки можно поставить как в Баку, так и в других больших городах".

О.Байрамов подчеркнул, что техническое заключение получают для соответствия палаток и продаваемых товаров правилам пожарной безопасности: "Некоторые исполнительные власти обратились для получения технического заключения, в этих районах палаточная деятельность продолжается. Деятельность палаток, не получивших заключение, не разрешается, их демонтируют".

Отметим, что с прошлой недели в нескольких местах плотного скопления населения Исполнительная власть города Баку установила палатки. Целью является обеспечение малообеспеченного слоя населения дешевыми продуктами. На ярмарках в основном продаются новогодние аксессуары, игрушки, сладости и т.д. Однако МЧС демонтировало часть этих палаток.