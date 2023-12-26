МЧС: Села Баш Гервенд и Бойахмедли Агдамского района очищены от мин

Сотрудники Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) очистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов Хачинчайский водоканал, а также села Баш Гервенд и Бойахмедли Агдамского района.

Сотрудники Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) очистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов Хачинчайский водоканал, а также села Баш Гервенд и Бойахмедли Агдамского района.

Как сообщает карабахское бюро Report, на этих территориях было обнаружено большое количество мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В настоящее время сотрудники МЧС проводят работы по разминированию в селах Новрузлу и Марзили Агдамского района.

Командир роты специального назначения Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Сабухи Сарыев сообщил карабахскому бюро Report, что армяне при минировании территорий создали определенные искусственные барьеры, чтобы препятствовать процессу разминирования.

Сарыев также отметил, что на всех минных полях обнаружено большое количество обломков металлов, что снижает оперативность в процессе разминирования.