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МЧС обратился к населению

МЧС обратился к населению Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) рекомендует не находиться вблизи построек с легкой конструкцией, зданий, рекламных щитов, столбов линий электропередач и высоких деревьев в связи с ожидаемым в Баку и на Абшеронском полуострове порывистым ветро
Происшествия
6 января 2023 г. 17:21
МЧС обратился к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) рекомендует не находиться вблизи построек с легкой конструкцией, зданий, рекламных щитов, столбов линий электропередач и высоких деревьев в связи с ожидаемым в Баку и на Абшеронском полуострове порывистым ветром.

Как передает Report, об этом говорится в обращении МЧС к населению в связи с резким изменением погодных условий.

В министерстве также призвали соблюдать соответствующие правила безопасности в связи с ожидающимися нестабильными погодными условиями.

По информации Национальной гидрометеорологической службы, с вечера 7 января на территории страны прогнозируется резкое изменение погодных условий, снижение температуры воздуха, выпадение осадков, мокрого снега, снега, местами ожидается порывистый ветер.

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