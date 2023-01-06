МЧС обратился к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) рекомендует не находиться вблизи построек с легкой конструкцией, зданий, рекламных щитов, столбов линий электропередач и высоких деревьев в связи с ожидаемым в Баку и на Абшеронском полуострове порывистым ветро

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) рекомендует не находиться вблизи построек с легкой конструкцией, зданий, рекламных щитов, столбов линий электропередач и высоких деревьев в связи с ожидаемым в Баку и на Абшеронском полуострове порывистым ветром.

Как передает Report, об этом говорится в обращении МЧС к населению в связи с резким изменением погодных условий.

В министерстве также призвали соблюдать соответствующие правила безопасности в связи с ожидающимися нестабильными погодными условиями.

По информации Национальной гидрометеорологической службы, с вечера 7 января на территории страны прогнозируется резкое изменение погодных условий, снижение температуры воздуха, выпадение осадков, мокрого снега, снега, местами ожидается порывистый ветер.