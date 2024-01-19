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МЧС: Разрушений в результате землетрясения не зафиксировано

МЧС: Разрушений в результате землетрясения не зафиксировано Согласно предварительной информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), 19.01.2024 года в
Происшествия
19 января 2024 г. 23:04
МЧС: Разрушений в результате землетрясения не зафиксировано

Согласно предварительной информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), 19.01.2024 года в 22:05 по местному времени в Саатлы, Ширване было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1 на глубине 53 км.

Как передает Report, землетрясение ощущалось в Саатлы, Ширване, Сальянах, Сабирабаде и некоторых прилегающих районах.

Информация о каких-либо разрушениях или травмах в результате землетрясения в МЧС не поступала.

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Версия на азербайджанском языке FHN: Zəlzələ nəticəsində dağıntı qeydə alınmayıb

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