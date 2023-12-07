МЧС: Разрушений после землетрясения не обнаружено

Сотрудники областных центров Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) провели осмотр территорий после произошедшего сегодня землетрясения, никаких разрушений не было обнаружено.

Сотрудники областных центров Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) провели осмотр территорий после произошедшего сегодня землетрясения, никаких разрушений не было обнаружено.

Как сообщает Report, об этом сообщил замначальника Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве при МЧС Эльхан Асадов, выступая на брифинге в Республиканском центре сейсмологической службы.

Он сообщил, что областные центры не получали сообщений о каких-либо разрушениях в связи с землетрясением: "Наши профильные учреждения продолжают свою работу в обычном режиме".

7 декабря в 08:15:41 по местному времени в Каспийском море зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Очаг землетрясения залегал на глубине 70 км.