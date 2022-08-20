МЧС распространило заявление в связи с пожарами

В северном регионе Азербайджана продолжаются мероприятия по предотвращению распространения и тушению пожаров в лесах и их окрестностях.

В северном регионе Азербайджана продолжаются мероприятия по предотвращению распространения и тушению пожаров в лесах и их окрестностях.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в настоящее время пожар, возникший на обширной территории близ села Даг Гушчу Сиазанского района, взят под контроль, ведутся работы по охлаждению. Здесь произошел пожар на площади около 40 гектаров. Работы по тушению пожаров осуществляются в сложном горном рельефе и сложных условиях. Жаркая и ветреная погода препятствует полному тушению очагов возгорания. К тушению пожара привлечены 200 человек личного состава соответствующих сил МЧС, самолет-амфибия БЕ 200 ЧС, три вертолета авиационного отряда, а также сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства внутренних дел, местных органов исполнительной власти и местные жители.

Отметим, с 15 августа в результате пожаров в северном регионе сгорело около 5 тыс. гектаров территории.

Противопожарные операции продолжаются.