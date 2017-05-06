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    МЧС распространило заявление в связи с аварией в Товузе, приведшей к возгоранию автомобиля

    Стало известно, что двигатель автомобиля загорелся© Report.az

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Министерство чрезвычайных ситуаций распространило заявление в связи с тяжелой аварией, произошедшей вчера в вечерние часы в Товузе.

    Как сообщает Report, в информации говорится, что в Товузском районе произошло ДТП с возгоранием принадлежащего гражданину автомобиля марки Porsche, который, потеряв управление, врезался в бетонное ограждение.

    В результате двигатель автомобиля загорелся. Возгорание иных частей автомобиля было предотвращено.

    Возгорание было потушено пожарными в 23:53. 

    Отметим, что в результате аварии погиб 1 человек и 2-е были ранены.

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