МЧС распространило заявление в связи с аварией в Товузе, приведшей к возгоранию автомобиля

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Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Министерство чрезвычайных ситуаций распространило заявление в связи с тяжелой аварией, произошедшей вчера в вечерние часы в Товузе.

Как сообщает Report, в информации говорится, что в Товузском районе произошло ДТП с возгоранием принадлежащего гражданину автомобиля марки Porsche, который, потеряв управление, врезался в бетонное ограждение.

В результате двигатель автомобиля загорелся. Возгорание иных частей автомобиля было предотвращено.

Возгорание было потушено пожарными в 23:53.

Отметим, что в результате аварии погиб 1 человек и 2-е были ранены.