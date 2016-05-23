​МЧС распространило официальную информацию в связи с пожаром в бакинской средней школе

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило официальную информацию в связи с пожаром в бакинской средней школе.

Как сообщает Report, по информации министерства, в вестибюле 1-го этажа трехэтажной средней школы №95 в Хатаинском районе сгорела мебель на площади 30 кв. м.

От высокой температуры расплавились входная дверь и 2 окна. В ходе происшествия спасены 2 ученика и 1 учитель, эвакуированы 75-80 человек. Удалось предотварить распространение огня на остальную часть здания школы.

Пожар потушен пожарными в 09:30.