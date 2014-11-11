МЧС распространило информацию об обнаруженной мине

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию об обнаруженных в Баку боеприпасах.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства, на горячую линию "112" МЧС поступила информация об обнаружении боеприпасов во время раскопок на территории Ясамальского района города Баку. К месту происшествия незамедлительно были привлечены спасательные силы и специалисты МЧС для принятия необходимых мер, также были проинформированы соответствующие структуры.

Осмотревшие место происшествия специалисты министерства обнаружили непригодную к использованию 1 учебную мину калибра 100 мм. Снаряд был сдан по назначению.

Спасатели МЧС совместно с сотрудниками правоохранительных органов провели дополнительный осмотр территории, других подозрительных предметов выявлено не было. Операция была завершена в 16:24.