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МЧС распространило информацию в связи с взрывом в жилом доме в Гедабейе

МЧС распространило информацию в связи с взрывом в жилом доме в Гедабейе На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о взрыве в частном доме, расположенном в селе Арыгдам Гедабейского района.
Происшествия
24 мая 2023 г. 23:54
МЧС распространило информацию в связи с взрывом в жилом доме в Гедабейе

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о взрыве в частном доме, расположенном в селе Арыгдам Гедабейского района.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, по вызову были незамедлительно задействованы соответствующие силы местного отделения Государственной службы пожарной охраны.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в двухэтажном 7-комнатном частном доме общей площадью 300 м² произошел взрыв без последующего возгорания в результате утечки бытового газа (предварительная версия).

От воздействия взрывной волны были выбиты железная дверь гаража на первом этаже дома и оконные рамы на втором этаже, частично деформировался пол, дому в целом был нанесен значительный ущерб.

В результате инцидента пострадала владелица дома Гулиева Р.М.

Сотрудники МЧС приняли на территории необходимые меры безопасности.

По факту начаты проверки.

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