МЧС распространило информацию в связи с пожаром в ТЦ Бина - ОБНОВЛЕНО

МЧС распространило информацию в связи с пожаром в ТЦ «Бина».

Как передает Report со ссылкой на сайт МЧС, на службу горячей линии «112» поступило сообщение о возгорании в торговом центре «Бина» в поселке Локбатан Гарадагского района.

На место происшествия были срочно привлечены соответствующие силы Службы госпожохраны, гражданской обороны, Службы спасения особого риска МЧС.

В настоящее время продолжаются меры по тушению огня.

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В Баку в торговом центре «Бина» начался пожар.

Как передает Report, огонь вспыхнул в одном из магазинов.

Информации о причинах возгорания нет.

Cейчас на месте происшествия находятся пожарные Министерства по чрезвычайным ситуациям, которые борются с огнем.