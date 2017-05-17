МЧС распространило информацию в связи с пожаром в многоквартирном доме в Хатаинском районе Баку

© Report.az

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Министерство чрезвычайных ситуаций распространило информацию в связи с пожаром, возникшем в ночные часы в многоэтажном доме в Хатаинском районе Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт МЧС, в результате пожара сгорел кабель длиной 54 погонных м в первом подъезде жилого дома вдоль шахты, 64 электрических счетчика, установленных в пролете между лестницами 3-го и 4-го этажей, и пластиковые двери шахты.

Во время пожара пожарными спасено 3-е человек, 35 жителей эвакуировано на безопасное расстояние. Предотвращено возгорание квартир. Пожар потушен пожарными в 04:06.