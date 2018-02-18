МЧС распространило информацию об аварии на автомагистрали Баку-Газах

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Министерство по Чрезвычайным Ситуациям распространило информацию о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня в вечернее время на Баку-Газахской дороге.

Как сообщает Report, согласно информации, поступившей на линию Центра Управления в кризисных ситуациях МЧС, в селе Йенийол Уджарского район автомобиль марки «Мерседес» упал в водный канал.

Соответствующие спасательные группы Государственной Службы Пожарной Охраны привлечены к месту события, проинформированы соответствующие органы. С помощью привлеченного исполнительной властью Района к делу автокрана машина была вытащена из воды. Сжатое в автомобиле тело 28-летнего Губатзаде Оруджа Мохбала оглы было передано по назначению.