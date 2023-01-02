МЧС распространило информацию о тяжелом ДТП в Шамкире

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана распространило информацию в связи с тяжелым ДТП в Шамкире.
Как сообщили
По вызову были задействованы соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
При оценке оперативной обстановки было установлено, что легковой автомобиль марки Hyundai столкнулся с электрическим столбом, в транспортном средстве оказались зажатыми два человека.
В результате спасательных мероприятий они были извлечены из деформированного автомобиля и переданы бригаде медиков.