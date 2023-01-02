МЧС распространило информацию о тяжелом ДТП в Шамкире

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана распространило информацию в связи с тяжелым ДТП в Шамкире.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана распространило информацию в связи с тяжелым ДТП в Шамкире.

Как сообщили Report в ведомстве, в Центр управления в кризисных ситуациях министерства поступила информация о том, что вследствие дорожно-транспортного происшествия в городе Шамкир возникла необходимость в помощи спасателей.

По вызову были задействованы соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что легковой автомобиль марки Hyundai столкнулся с электрическим столбом, в транспортном средстве оказались зажатыми два человека.

В результате спасательных мероприятий они были извлечены из деформированного автомобиля и переданы бригаде медиков.