МЧС распространило информацию о пожаре в Габалинском районе

В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о пожаре на открытой территории возле села Еникенд Габалинского района.

В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о пожаре на открытой территории возле села Еникенд Габалинского района.

Как передает Report со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), сразу после получения информации по вызову были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

По предварительным данным, горит кустарник и сухая трава на площади около 5 га. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара. Привлечены сотрудники центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов.

Будет предоставлена дополнительная информация.