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МЧС распространило информацию о пожарах в Исмаиллы, Габале и Огузе

МЧС распространило информацию о пожарах в Исмаиллы, Габале и Огузе В результате необходимых и неотложных мер, принятых Министерством по чрезвычайным ситуациям, пожар, произошедший в направлении села Бахлиян Исмаиллинского района, был потушен.
Происшествия
4 сентября 2022 г. 20:40
МЧС распространило информацию о пожарах в Исмаиллы, Габале и Огузе

В результате необходимых и неотложных мер, принятых Министерством по чрезвычайным ситуациям, пожар, произошедший в направлении села Бахлиян Исмаиллинского района, был потушен.

Как передает Report со ссылкой на МЧС, в результате пожара на площади около 30 гектаров сгорели кусты, а прилегающая территория была защищена от огня.

Наряду с этим продолжаются мероприятия по борьбе с пожарами, произошедшими в направлении села Тиканлы Габалинского района и села Баш Дашагыл Огузского района.

Также в связи с пожаром в селе Верхняя Тала Загатальского района в настоящее время продолжаются мероприятия по полному тушению источников дыма.

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Версия на азербайджанском языке FHN İsmayıllı, Qəbələ və Oğuz rayonlarındakı yanğınlarla bağlı məlumat yayıb

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