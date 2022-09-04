МЧС распространило информацию о пожарах в Исмаиллы, Габале и Огузе

В результате необходимых и неотложных мер, принятых Министерством по чрезвычайным ситуациям, пожар, произошедший в направлении села Бахлиян Исмаиллинского района, был потушен.
Как передает Report со ссылкой на МЧС, в результате пожара на площади около 30 гектаров сгорели кусты, а прилегающая территория была защищена от огня.
Наряду с этим продолжаются мероприятия по борьбе с пожарами, произошедшими в направлении села Тиканлы Габалинского района и села Баш Дашагыл Огузского района.
Также в связи с пожаром в селе Верхняя Тала Загатальского района в настоящее время продолжаются мероприятия по полному тушению источников дыма.