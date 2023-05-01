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МЧС распространило информацию о последствиях ливней в Тертере

МЧС распространило информацию о последствиях ливней в Тертере Ливни и град в некоторых районах республики вызвали ряд последствий.
Происшествия
1 мая 2023 г. 10:06
МЧС распространило информацию о последствиях ливней в Тертере

Ливни и град в некоторых районах республики вызвали ряд последствий.

Об этом Report сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что на горячую линию "112" поступила информация о затоплении в результате ливней частных домов, приусадебных участков и сельских дорог в селах Агкенд, Демирчилер и Гасангая в Тертерском районе.

На территорию незамедлительно были направлены силы Государственной противопожарной службы и Карабахского регионального центра министерства. Были осуществлены эвакуация людей и откачка воды из затопленных мест.

МЧС еще раз призывает население держаться подальше от паводковых и паводкоопасных зон, а в случае такой угрозы немедленно подняться на ближайшую возвышенность.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN Tərtərdəki subasma ilə bağlı görülən işləri açıqlayıb, əhaliyə müraciət edib

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