О нас
Report Georgia
Аудио новости

МЧС распространил кадры спасения граждан из подтопленного тоннеля в Баку

МЧС распространил кадры спасения граждан из подтопленного тоннеля в Баку За минувшие сутки соответствующие структуры Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) на основании звонков, поступивших на "горячую линию - 112", провели 25 аварийно-спасательных операций, связанных с тушением пожаров, и 6 операций по спас
Происшествия
29 сентября 2021 г. 11:50
МЧС распространил кадры спасения граждан из подтопленного тоннеля в Баку
0 : 00
0 : 00

За минувшие сутки соответствующие структуры Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) на основании звонков, поступивших на "горячую линию - 112", провели 25 аварийно-спасательных операций, связанных с тушением пожаров, и 6 операций по спасению людей, оказавшихся в беспомощном состоянии.

Об этом Report сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Азербайджана.

В целом, за минувшие сутки силами МЧС были спасены 8 человек, в том числе 2 человека, оказавшихся в беспомощном состоянии в автомобиле, застрявшем в подтопленном тоннеле на территории Сабунчинского района Баку. В настоящее время продолжаются работы по откачке дождевой воды, затопившей проезжую часть.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda yağış sularının içərisində qalanların xilas olunmasının görüntüləri

Другие новости из категории

Назначен замначальника полиции Кяльбаджара
Назначен замначальника полиции Кяльбаджара
29 сентября 2021 г. 12:41
В Баку задержан мужчина, обвиняемый в совершении убийства в России
В Баку задержан мужчина, обвиняемый в совершении убийства в России
29 сентября 2021 г. 11:34
В Астаре совершен наезд на пешехода
В Астаре совершен наезд на пешехода
29 сентября 2021 г. 07:27
Скончался известный эксперт Ниджат Насирли
Скончался известный эксперт Ниджат Насирли
29 сентября 2021 г. 00:47
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
28 сентября 2021 г. 23:46
ИВ города Баку: Последствия дождя устраняются
ИВ города Баку: Последствия дождя устраняются
28 сентября 2021 г. 18:12
У Вильяма Гаджиева выявлена пневмония, суд отложен
У Вильяма Гаджиева выявлена пневмония, суд отложен
28 сентября 2021 г. 15:25
В Азербайджане надели электронный браслет на экс-чиновника
В Азербайджане надели электронный браслет на экс-чиновника
28 сентября 2021 г. 12:59
Генпрокурор дал поручения военным прокурорам Кяльбаджара и Губадлы
Генпрокурор дал поручения военным прокурорам Кяльбаджара и Губадлы
28 сентября 2021 г. 12:00
В Баку возбуждено уголовное дело в связи с выдачей фальшивого документа о вакцинации 
В Баку возбуждено уголовное дело в связи с выдачей фальшивого документа о вакцинации 
28 сентября 2021 г. 11:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi