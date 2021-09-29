МЧС распространил кадры спасения граждан из подтопленного тоннеля в Баку

За минувшие сутки соответствующие структуры Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) на основании звонков, поступивших на "горячую линию - 112", провели 25 аварийно-спасательных операций, связанных с тушением пожаров, и 6 операций по спас

За минувшие сутки соответствующие структуры Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) на основании звонков, поступивших на "горячую линию - 112", провели 25 аварийно-спасательных операций, связанных с тушением пожаров, и 6 операций по спасению людей, оказавшихся в беспомощном состоянии.

Об этом Report сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Азербайджана.

В целом, за минувшие сутки силами МЧС были спасены 8 человек, в том числе 2 человека, оказавшихся в беспомощном состоянии в автомобиле, застрявшем в подтопленном тоннеле на территории Сабунчинского района Баку. В настоящее время продолжаются работы по откачке дождевой воды, затопившей проезжую часть.