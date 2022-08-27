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МЧС: Работы по тушению пожара в Масаллы продолжаются

МЧС: Работы по тушению пожара в Масаллы продолжаются Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) продолжает работы по тушению пожара в горной местности вблизи села Гярибляр Масаллинского района.
Происшествия
27 августа 2022 г. 11:08
МЧС: Работы по тушению пожара в Масаллы продолжаются

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) продолжает работы по тушению пожара в горной местности вблизи села Гярибляр Масаллинского района.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Удалось предотвратить распространение огня на более обширные территории, пожарные продолжают работу на территории.

Напомним, 25 августа возник пожар в горной местности со сложным рельефом неподалеку от села Гярибляр Масаллинского района.

В целях ускорения работ по тушению пожара и предотвращения его распространения на более обширную территорию, к тушению огня были привлечены войска гражданской обороны МЧС, соответствующие подразделения Службы спасения особого риска, Южного регионального центра МЧС и два вертолета авиационного отряда.

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Версия на азербайджанском языке FHN: "Masallıdakı yanğının söndürülməsi işləri davam etdirilir"

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