МЧС: Работы по тушению пожара в Масаллы продолжаются

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) продолжает работы по тушению пожара в горной местности вблизи села Гярибляр Масаллинского района.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе МЧС.
Удалось предотвратить распространение огня на более обширные территории, пожарные продолжают работу на территории.
Напомним, 25 августа возник пожар в горной местности со сложным рельефом неподалеку от села Гярибляр Масаллинского района.
В целях ускорения работ по тушению пожара и предотвращения его распространения на более обширную территорию, к тушению огня были привлечены войска гражданской обороны МЧС, соответствующие подразделения Службы спасения особого риска, Южного регионального центра МЧС и два вертолета авиационного отряда.