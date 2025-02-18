МЧС провело учения в одном из отелей Лянкярана

Южный региональный центр Министерства по чрезвычайным ситуациям провел учения в отеле Lənkəran Springs Wellness Resort.

Южный региональный центр Министерства по чрезвычайным ситуациям провел учения в отеле Lənkəran Springs Wellness Resort.

Как сообщили Report в МЧС, учения были направлены на освоение персоналом отеля правил поведения в чрезвычайных ситуациях, включая пожары, а также на повышение профессионального уровня пожарно-спасательных подразделений.

В них приняли участие сотрудники отеля, а также живая сила и техника местных подразделений МЧС.

На теоретическом этапе участникам была представлена подробная информация о природных и техногенных чрезвычайных ситуациях, мерах предотвращения пожаров, правилах поведения и эвакуации.

Практическая часть включала отработку действий по сценарию условного пожара, сообщение о котором поступило на горячую линию "112" МЧС. Совместно с персоналом отеля были проведены эвакуация сотрудников и гостей из "опасной зоны", оказание "неотложной первой помощи", оперативная разведка и "тушение пожара".