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МЧС провело учения в Каспийском море

МЧС провело учения в Каспийском море Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана провело учения на побережье Каспийского моря в бакинском поселке Бузовна.
Происшествия
2 июня 2025 г. 12:57
МЧС провело учения в Каспийском море

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана провело учения на побережье Каспийского моря в бакинском поселке Бузовна.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Учения на тему "Проведение спасательных и водолазно-поисковых операций на водоемах" проводились с участием сотрудников нескольких структур МЧС.

Согласно сценарию учений, поступило сообщение о лодке, оказавшейся в бедственном положении в море. Спасатели Госслужбы надзора за маломерными судами и спасению на водах оперативно прибыли на место, эвакуировали условно пострадавших и извлекли "тело" утонувшего.

По итогам учений были проанализированы результаты и даны соответствующие указания. За учебным процессом также наблюдали курсанты Академии МЧС.

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