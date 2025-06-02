МЧС провело учения в Каспийском море

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана провело учения на побережье Каспийского моря в бакинском поселке Бузовна.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана провело учения на побережье Каспийского моря в бакинском поселке Бузовна.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Учения на тему "Проведение спасательных и водолазно-поисковых операций на водоемах" проводились с участием сотрудников нескольких структур МЧС.

Согласно сценарию учений, поступило сообщение о лодке, оказавшейся в бедственном положении в море. Спасатели Госслужбы надзора за маломерными судами и спасению на водах оперативно прибыли на место, эвакуировали условно пострадавших и извлекли "тело" утонувшего.

По итогам учений были проанализированы результаты и даны соответствующие указания. За учебным процессом также наблюдали курсанты Академии МЧС.