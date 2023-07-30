МЧС провело учения в бакинском метро

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана и ЗАО "Бакинский метрополитен" организовали учения на станции метро "Низами".
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Руководило учениями Главное оперативное управление МЧС.
По замыслу учений, на горячую линию "112" ведомства поступила информация об условных густом задымлении и пожаре в результате короткого замыкания на станции метро "Низами", по вызову были задействованы силы Государственных служб пожарной охраны, пожарного надзора, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра.
В связи с условным инцидентом сначала сотрудниками метрополитена были проведены работы по закрытию станции, включению рабочего освещения в тоннеле, снятия напряжения с контактных рельсов, открытию проходных дверей.
Мобильными пожарно-спасательными группами МЧС с использованием средств индивидуальной защиты были проведены оперативно-разведывательные и оперативно-оценочные работы, условный пожар был потушен в короткие сроки, "пострадавшие" были эвакуированы с применением спасательных средств и им была оказана "первая помощь".
После успешно проведенных учений были обсуждены итоги, состоялся обмен мнениями между сотрудниками МЧС и метрополитена о проведении спасательных работ при возможных чрезвычайных ситуациях на объекте, оказании первой помощи пострадавшим и правилах безопасности при эвакуации.
Всего в учениях было задействовано 5 единиц техники и 35 человек личного состава МЧС.