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МЧС провело учения в бакинском метро

МЧС провело учения в бакинском метро Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана и ЗАО "Бакинский метрополитен" организовали учения на станции метро "Низами".
Происшествия
30 июля 2023 г. 10:06
МЧС провело учения в бакинском метро

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана и ЗАО "Бакинский метрополитен" организовали учения на станции метро "Низами".

Как сообщили Report в пресс-службе МЧС, темой стала "Организация совместных действий при возможных чрезвычайных ситуациях в Бакинском метрополитене".

Руководило учениями Главное оперативное управление МЧС.

По замыслу учений, на горячую линию "112" ведомства поступила информация об условных густом задымлении и пожаре в результате короткого замыкания на станции метро "Низами", по вызову были задействованы силы Государственных служб пожарной охраны, пожарного надзора, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра.

В связи с условным инцидентом сначала сотрудниками метрополитена были проведены работы по закрытию станции, включению рабочего освещения в тоннеле, снятия напряжения с контактных рельсов, открытию проходных дверей.

Мобильными пожарно-спасательными группами МЧС с использованием средств индивидуальной защиты были проведены оперативно-разведывательные и оперативно-оценочные работы, условный пожар был потушен в короткие сроки, "пострадавшие" были эвакуированы с применением спасательных средств и им была оказана "первая помощь".

После успешно проведенных учений были обсуждены итоги, состоялся обмен мнениями между сотрудниками МЧС и метрополитена о проведении спасательных работ при возможных чрезвычайных ситуациях на объекте, оказании первой помощи пострадавшим и правилах безопасности при эвакуации.

Всего в учениях было задействовано 5 единиц техники и 35 человек личного состава МЧС.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN metroda təlim keçirib

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