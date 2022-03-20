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МЧС провело эвакуационные мероприятия в ряде регионов

МЧС провело эвакуационные мероприятия в ряде регионов В последние дни в связи с нестабильными погодными условиями в стране, проливными дождями в ряде населенных пунктов были затоплены некоторые частные дома, дворы и посевные площади, другие объекты и их окрестности.
Происшествия
20 марта 2022 г. 20:43
МЧС провело эвакуационные мероприятия в ряде регионов

В последние дни в связи с нестабильными погодными условиями в стране, проливными дождями в ряде населенных пунктов были затоплены некоторые частные дома, дворы и посевные площади, другие объекты и их окрестности.

Как передает Report со ссылкой на МЧС, соответствующие силы и средства министерства, которые были незамедлительно привлечены к ликвидации последствий дождей, продолжают проводить спасательные и другие неотложные мероприятия в затопленных территориях.

Отмечается, что в течении дня были проведены дренажно-эвакуационные мероприятия в поселке Мешели Хачмазского района, селе Ашагы Яглывенд Физулинского района, селе Кехне Алвади Масаллинского района, городе Джалилабад и городе Гейтепе и селе Тезекенд Джалилабадского района.

За сутки МЧС эвакуировало 12 человек из затопленных территорий Масаллинского и Джалилабадского районов и 4 человек, заблудившихся в снежную и морозную погоду в Сиязаньском районе.

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Версия на азербайджанском языке FHN bir sıra rayonlarda təxliyə tədbirləri həyata keçirib

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