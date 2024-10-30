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МЧС провел учения в аэропортах Азербайджана

МЧС провел учения в аэропортах Азербайджана Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) на основе согласованного плана и графика провели совместные учения в ряде аэропортов.
Происшествия
30 октября 2024 г. 09:41
МЧС провел учения в аэропортах Азербайджана

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) на основе согласованного плана и графика провели совместные учения в ряде аэропортов.

Как сообщили Report в МЧС, учения проведены в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку, а также в Гяндже, Габале, Физули и Нахчыване.

Целью мероприятий является повышение эффективности мер пожарной безопасности на территории аэропортов, способности быстро реагировать на чрезвычайные ситуации, и в то же время укрепление взаимодействия и координации в спасательных операциях между аэропортами и МЧС.

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Версия на английском языке Azerbaijani Emergencies Ministry conducts exercises at several airports
Версия на азербайджанском языке FHN hava limanlarında təlim keçirib

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