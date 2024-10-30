МЧС провел учения в аэропортах Азербайджана

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) на основе согласованного плана и графика провели совместные учения в ряде аэропортов.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) на основе согласованного плана и графика провели совместные учения в ряде аэропортов.

Как сообщили Report в МЧС, учения проведены в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку, а также в Гяндже, Габале, Физули и Нахчыване.

Целью мероприятий является повышение эффективности мер пожарной безопасности на территории аэропортов, способности быстро реагировать на чрезвычайные ситуации, и в то же время укрепление взаимодействия и координации в спасательных операциях между аэропортами и МЧС.