МЧС провел рейд в Баку, искусственные барьеры возле зданий демонтированы

МЧС провело рейд в Баку, искусственные барьеры возле зданий демонтированы.

Министерство по чрезвычайным ситуациям провело рейд в Баку, искусственные барьеры возле зданий демонтированы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

Отмечено, что в ходе мероприятий по тушению пожаров на территории столицы был выявлен ряд фактов, препятствующих эффективной работе подразделений пожарной охраны, в том числе установки столбов возле зданий, камней и бетонных заграждений на проезжей части дорог, что создает искусственные препятствия для деятельности пожарной и другой аварийно-спасательной техники.

С целью выявления и устранения подобных фактов были проведены совместные рейды служб государственной противопожарной охраны и государственного пожарного надзора МЧС.