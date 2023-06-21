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МЧС провел рейд в Баку, искусственные барьеры возле зданий демонтированы

МЧС провел рейд в Баку, искусственные барьеры возле зданий демонтированы МЧС провело рейд в Баку, искусственные барьеры возле зданий демонтированы.
Происшествия
21 июня 2023 г. 12:41
МЧС провел рейд в Баку, искусственные барьеры возле зданий демонтированы

Министерство по чрезвычайным ситуациям провело рейд в Баку, искусственные барьеры возле зданий демонтированы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

Отмечено, что в ходе мероприятий по тушению пожаров на территории столицы был выявлен ряд фактов, препятствующих эффективной работе подразделений пожарной охраны, в том числе установки столбов возле зданий, камней и бетонных заграждений на проезжей части дорог, что создает искусственные препятствия для деятельности пожарной и другой аварийно-спасательной техники.

С целью выявления и устранения подобных фактов были проведены совместные рейды служб государственной противопожарной охраны и государственного пожарного надзора МЧС.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN Bakıda reyd keçirib, binaların yaxınlığındakı süni maneələr aradan qaldırılıb

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