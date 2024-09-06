МЧС провел инструктажи по пожарной безопасности на освобожденных территориях

Государственная служба пожарного надзора МЧС Азербайджана организовала просветительские мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах в Лачыне, Ханкенди и Агдаме.

Государственная служба пожарного надзора МЧС Азербайджана организовала просветительские мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах в Лачыне, Ханкенди и Агдаме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Специалисты Госслужбы провели инструктажи в отеле Hakari Riverside в городе Лачыне, ресторанах "Ханабад" и "Хары Бюльбюль Кейтринг" в Ханкенди, в магазине Rahat market, средней школе №4 и строящемся детском саду в городе Агдаме.

Участникам разъяснили требования пожарной безопасности на открытых пространствах и в закрытых помещениях, дали подробные инструкции по правилам поведения при пожарах, рассказали о важности правильного использования планов эвакуации.