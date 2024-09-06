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МЧС провел инструктажи по пожарной безопасности на освобожденных территориях

МЧС провел инструктажи по пожарной безопасности на освобожденных территориях Государственная служба пожарного надзора МЧС Азербайджана организовала просветительские мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах в Лачыне, Ханкенди и Агдаме.
Происшествия
6 сентября 2024 г. 14:34
МЧС провел инструктажи по пожарной безопасности на освобожденных территориях

Государственная служба пожарного надзора МЧС Азербайджана организовала просветительские мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах в Лачыне, Ханкенди и Агдаме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Специалисты Госслужбы провели инструктажи в отеле Hakari Riverside в городе Лачыне, ресторанах "Ханабад" и "Хары Бюльбюль Кейтринг" в Ханкенди, в магазине Rahat market, средней школе №4 и строящемся детском саду в городе Агдаме.

Участникам разъяснили требования пожарной безопасности на открытых пространствах и в закрытых помещениях, дали подробные инструкции по правилам поведения при пожарах, рассказали о важности правильного использования планов эвакуации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN azad olunmuş ərazilərindəki obyektlərdə tədbir keçirib

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