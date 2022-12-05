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МЧС: Продолжаются поиски потерявшегося в Габале

МЧС: Продолжаются поиски потерявшегося в Габале В Габалинском районе продолжаются поиски лица, потерявшегося в горно-лесистой местности.
Происшествия
5 декабря 2022 г. 12:22
МЧС: Продолжаются поиски потерявшегося в Габале

В Габалинском районе продолжаются поиски лица, потерявшегося в горно-лесистой местности.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что 30 ноября на "горячую линию 112" МЧС поступила информация о том, что Гамидов Сиявуш Ибрагимхалил оглу 1973 г.р. пропал без вести при неустановленных обстоятельствах в горно-лесистой местности со сложным рельефом. На основании информации к поисковым работам были привлечены спасательные силы северо-западного регионального центра МЧС, проинформированы соответствующие госструктуры.

Несмотря на наблюдающиеся на территории неблагоприятные погодные условия, МЧС продолжает поиски по направлениям, где С.Гамидов предположительно пропал без вести – северо-восточная часть реки Демирапаран и в глубине леса на горе Шонгар.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN: "Qəbələdə dağlıq-meşəlik ərazidə itkin düşən şəxsin axtarışları davam edir"

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