МЧС: Продолжаются меры по тушению пожара в лесной полосе в Ярдымлы

Продолжаются меры по тушению пожара в лесной полосе в горной местности со сложным рельефом вблизи села Хонуба Ярдымлинского района.

Продолжаются меры по тушению пожара в лесной полосе в горной местности со сложным рельефом вблизи села Хонуба Ярдымлинского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По предварительным оценкам, сгорело около 30 гектаров территории. В настоящее время активные очаги возгорания занимают площадь около 1 га.

Из-за сложного рельефа при тушении пожара в Ярдымлинском лесу в основном используется ручной труд.

МЧС в очередной раз обращается к населению с призывом строго соблюдать правила пожарной безопасности на фоне дальнейшего повышения температуры воздуха в предстоящие дни.