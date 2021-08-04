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МЧС: Продолжаются меры по тушению пожара в лесной полосе в Ярдымлы

МЧС: Продолжаются меры по тушению пожара в лесной полосе в Ярдымлы Продолжаются меры по тушению пожара в лесной полосе в горной местности со сложным рельефом вблизи села Хонуба Ярдымлинского района.
Происшествия
4 августа 2021 г. 19:36
МЧС: Продолжаются меры по тушению пожара в лесной полосе в Ярдымлы

Продолжаются меры по тушению пожара в лесной полосе в горной местности со сложным рельефом вблизи села Хонуба Ярдымлинского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По предварительным оценкам, сгорело около 30 гектаров территории. В настоящее время активные очаги возгорания занимают площадь около 1 га.

Из-за сложного рельефа при тушении пожара в Ярдымлинском лесу в основном используется ручной труд.

МЧС в очередной раз обращается к населению с призывом строго соблюдать правила пожарной безопасности на фоне дальнейшего повышения температуры воздуха в предстоящие дни.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN: "Yardımlıda meşə zolağında yanğının söndürülməsi əməliyyatları davam edir"

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