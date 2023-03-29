МЧС: Продолжается оказание психологической помощи пострадавшим от войны и армянского террора

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает оказывать психологическую помощь гражданам, пострадавшим от войны и армянского террора.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает оказывать психологическую помощь гражданам, пострадавшим от войны и армянского террора.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Специалисты МЧС совместно с приглашенными из Турции 20 профессиональными психологами продолжают деятельность с целью более эффективной организации психологической реабилитации участников войны, в том числе гази, членов семей шехидов, физически и морально пострадавших от армянского террора граждан.

За минувший период для 1 743 граждан, в том числе 271 ребенка были проведены 4 773 сеанса психологической помощи.

Записаться на бесплатные сеансы психологической помощи в Баку и Нахчыване можно по номеру горячей линии МЧС "112".