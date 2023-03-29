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МЧС: Продолжается оказание психологической помощи пострадавшим от войны и армянского террора

МЧС: Продолжается оказание психологической помощи пострадавшим от войны и армянского террора Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает оказывать психологическую помощь гражданам, пострадавшим от войны и армянского террора.
Происшествия
29 марта 2023 г. 11:31
МЧС: Продолжается оказание психологической помощи пострадавшим от войны и армянского террора

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает оказывать психологическую помощь гражданам, пострадавшим от войны и армянского террора.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Специалисты МЧС совместно с приглашенными из Турции 20 профессиональными психологами продолжают деятельность с целью более эффективной организации психологической реабилитации участников войны, в том числе гази, членов семей шехидов, физически и морально пострадавших от армянского террора граждан.

За минувший период для 1 743 граждан, в том числе 271 ребенка были проведены 4 773 сеанса психологической помощи.

Записаться на бесплатные сеансы психологической помощи в Баку и Нахчыване можно по номеру горячей линии МЧС "112".

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN: "Müharibədən və erməni terrorundan fiziki-mənəvi zərər görmüş vətəndaşlara psixoloji yardım davam etdirilir"

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